Стало известно, какие цветы можно дарить аллергикам

Подарок в виде букета может как порадовать, так и испортить настроение. Особенно если у человека есть аллергия. Флорист Мария Томилина рассказала, какие цветы лучше выбирать, чтобы композиция была красивой и безопасной для здоровья. Об этом пишет «Газета.Ru».