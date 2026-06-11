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В Казани пройдет гонка на лодках «Дракон» с участием предприятий Татарстана

Гонка на лодках «Дракон» с участием трудовых коллективов предприятий и организаций Татарстана состоится 16 августа в рамках Международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество» в Казани, сообщили в официальном канале Минпромторга РТ в МАКС.

Источник: ИА Татар-информ

Соревнования проводятся на специальных лодках, украшенных головой и хвостом дракона. В каждой лодке находятся барабанщик, задающий ритм, десять гребцов и рулевой. По правилам, в составе каждой команды обязательно должна быть хотя бы одна женщина.

В каждом заплыве на старт выходят шесть лодок. Победителем становится команда, чья лодка первой пересечет финишную черту.

Идея соревнований с участием трудовых коллективов возникла пять лет назад, когда президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ стал Олег Коробченко.