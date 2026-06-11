В Казани пройдет гонка на лодках «Дракон» с участием предприятий Татарстана

Соревнования проводятся на специальных лодках, украшенных головой и хвостом дракона. В каждой лодке находятся барабанщик, задающий ритм, десять гребцов и рулевой. По правилам, в составе каждой команды обязательно должна быть хотя бы одна женщина.
В каждом заплыве на старт выходят шесть лодок. Победителем становится команда, чья лодка первой пересечет финишную черту.
Идея соревнований с участием трудовых коллективов возникла пять лет назад, когда президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ РТ стал Олег Коробченко.