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Трамп: США тайно вывезли миллионы баррелей нефти из Ирана

Трамп заявил, что США забрали 22 судна с иранской нефтью.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты тайно вывезли миллионы баррелей нефти из Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами в Белом доме.

«Знаете ли вы, что мы забирали миллионы баррелей нефти? Никто этого не знает. Об этом не знал до настоящего времени и Иран. Я об этом впервые сейчас объявляю», — отметил американский лидер.

По словам Трампа, США забрали 22 судна с иранской нефтью поздней ночью. Глава Белого дома ответил, что в районе, где американские судна вывозили нефтепродукты, не было радара — армия США его «разбомбили». При этом других деталей о произошедшем Трамп не привел.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп заявил о вероятном подписании документа между Вашингтоном и Тегераном в ближайшие дни. По словам президента США, стороны находится на пороге заключения соглашения, которое якобы не позволит Ирану иметь ядерное оружие.

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