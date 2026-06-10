Учительница из Курской школы, назвавшая ученика «Леша-404», уволилась

Учительница в то же время подала иск в суд, требуя признать видео порочащим ее честь и деловую репутацию и удалить его из интернета. Она пояснила, что фраза «Леша-404» является игровой аллюзией на технический термин «Ошибка 404» и не несет оскорбительного смысла, передает РИА Новости.