Учительница из Курской школы, назвавшая ученика «Леша-404», уволилась

Учительница из Курской школы, назвавшая выпускника «Леша-404», решила уволиться по собственному желанию. Инцидент произошел на выпускном вечере, когда педагог вручила ученику шуточную грамоту с надписью «За выдающийся талант действовать так, что любая попытка найти в его поступках логику или причину выдает системную ошибку “Леша-404: логика не найдена”.
Сестра подростка опубликовала видео с мероприятия и обвинила женщину в буллинге. Областное министерство информации и общественных коммуникаций сообщило, что с учительницей и администрацией школы провели беседу о недопустимости подобных ситуаций и важности соблюдения педагогической этики.
Учительница в то же время подала иск в суд, требуя признать видео порочащим ее честь и деловую репутацию и удалить его из интернета. Она пояснила, что фраза «Леша-404» является игровой аллюзией на технический термин «Ошибка 404» и не несет оскорбительного смысла, передает РИА Новости.
Учащийся седьмого класса в одной из школ Ярославля снял учительницу математики на видео, с помощью искусственного интеллекта сгенерировал ролик, как та превращается в полуголого мужчину, и разослал результат в чате класса. Педагог смогла взыскать с родителей мальчика компенсацию в размере 20 тысяч рублей.