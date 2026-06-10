В Татарстане планируют увеличить парк роботов

«В Татарстане уже есть успешные примеры практической роботизации. Наиболее продвинутыми в этой части являются предприятия автопрома — “КАМАЗ”, “Тракс Восток Рус”, “СОЛЛЕРС Алабуга” и другие. Это показывает, что роботизация в республике — не эксперимент и не пилотный проект, а уже реально работающий инструмент повышения эффективности производства. Особо хочу подчеркнуть, что Татарстан обладает и собственными технологическими компаниями, способными закрывать часть спроса предприятий на решения в области роботизации», — отметил замминистра промышленности и торговли республики Иван Колчин.