В Татарстане планируют увеличить парк роботов

Парк роботов в Татарстане планируют увеличить примерно в 4 раза к 2030 году, сообщил заместитель министра промышленности и торговли республики Иван Колчин на мероприятии «PRO Роботов. День промышленной и складской роботизации». Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Средства производства и автоматизации».
Уточним, что данное мероприятие состоялось на территории технополиса «Химград». Его участники обсудили ключевые тенденции и перспективы развития робототехники в России с акцентом на практическое внедрение решений на предприятиях республики.
«В Татарстане уже есть успешные примеры практической роботизации. Наиболее продвинутыми в этой части являются предприятия автопрома — “КАМАЗ”, “Тракс Восток Рус”, “СОЛЛЕРС Алабуга” и другие. Это показывает, что роботизация в республике — не эксперимент и не пилотный проект, а уже реально работающий инструмент повышения эффективности производства. Особо хочу подчеркнуть, что Татарстан обладает и собственными технологическими компаниями, способными закрывать часть спроса предприятий на решения в области роботизации», — отметил замминистра промышленности и торговли республики Иван Колчин.
Участники мероприятия также обсудили конкретные шаги и эффективные примеры внедрения роботизированных систем на предприятиях. Всего по итогам 2025 года в республике эксплуатировали более 1,4 тыс. промышленных роботов.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.