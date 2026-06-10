В Перми на 85-м году жизни скончалась экс-директор лицея № 2 Зинаида Белых

Экс-директор лицея № 2, почётный гражданин города Перми, кандидат химических наук, заслуженный работник высшей школы Зинаида Белых скончалась на 85-м году жизни, сообщил глава Перми Эдуард Соснин в своём телеграм-канале.
Вся профессиональная деятельность Зинаиды Дмитриевны была связана с развитием науки и образования в Перми. Она многие годы работала в Пермском университете, была доцентом и деканом химического факультета и внесла значительный вклад в подготовку специалистов и развитие химического образования. Стала автором более сотни научных работ и изобретений.
«Особое место в жизни Зинаиды Дмитриевны заняло создание и развитие лицея № 2 города Перми. Она стала одним из инициаторов его создания и бессменным руководителем образовательного учреждения, которое по праву считается одним из лучших в городе и крае. Благодаря её профессионализму, энергии и преданности делу многие поколения выпускников получили качественное образование и реализовали себя в самых разных сферах деятельности», — пояснил Эдуард Соснин.
Он добавил, что за большой личный вклад в развитие системы образования Перми, Прикамья и всей страны Зинаиде Белых присвоили звание Почётного гражданина города Перми. Она также была удостоена многочисленных государственных, ведомственных и общественных наград. Среди них — звание «Заслуженный работник высшей школы РФ» и медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
«Светлая память о Зинаиде Дмитриевне Белых навсегда сохранится в сердцах её родных и близких, коллег, учеников и всех жителей Перми», — добавил глава города.
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