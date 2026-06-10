В Перми на 85-м году жизни скончалась экс-директор лицея № 2 Зинаида Белых

«Особое место в жизни Зинаиды Дмитриевны заняло создание и развитие лицея № 2 города Перми. Она стала одним из инициаторов его создания и бессменным руководителем образовательного учреждения, которое по праву считается одним из лучших в городе и крае. Благодаря её профессионализму, энергии и преданности делу многие поколения выпускников получили качественное образование и реализовали себя в самых разных сферах деятельности», — пояснил Эдуард Соснин.