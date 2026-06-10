Людмила Чурсина оставила квартиры в «Доме на набережной» и у театра Российской армии

Народная артистка России Людмила Чурсина владела несколькими квартирами в Москве и Санкт-Петербурге. Она долгое время проживала в знаменитом «Доме на набережной», а позже приобрела «однушку» на Суворовской площади, недалеко от места своей работы.
Стоимость аналогичного жилья в этом районе сейчас оценивается примерно в 20 миллионов рублей. Последние годы жизни актриса провела в Санкт-Петербурге, в квартире своей сестры, где ухаживала за семьей племянника, в том числе за его дочерью с детским церебральным параличом. Она приезжала в столичные квартиры для участия в репетициях и спектаклях.
— У актрисы не было детей. Своей главной семьей она считала племянника Алексея (сына покойной младшей сестры Эвелины) и его детей, которых воспитывала как родных внуков и поддерживала до последних дней жизни, — передает Aif.ru.
О смерти Людмилы Чурсиной сообщили в московском Театре Российской армии, где она работала. Народной артистке СССР было 84 года. Она наиболее известна по ролям в фильмах и сериалах «Донская повесть», «Угрюм-река», «Адъютант его превосходительства», «Щит и меч».
Проникновенная игра и пронизывающий взгляд сделали ее одной из самых востребованных артисток своего времени. Ее называли русской Мэрилин Монро, «ледяной королевой», а она была общительной, открытой и часто смеялась. О ярких главах жизни Людмилы Чурсиной — в материале «Вечерней Москвы».