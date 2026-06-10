Людмила Чурсина оставила квартиры в «Доме на набережной» и у театра Российской армии

Стоимость аналогичного жилья в этом районе сейчас оценивается примерно в 20 миллионов рублей. Последние годы жизни актриса провела в Санкт-Петербурге, в квартире своей сестры, где ухаживала за семьей племянника, в том числе за его дочерью с детским церебральным параличом. Она приезжала в столичные квартиры для участия в репетициях и спектаклях.