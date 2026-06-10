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Речной маршрут из Ростова в Таганрог запустят летом 2026 года

Судно «Метеор 120Р-7» начнет совершать рейсы из Ростова в Таганрог летом 2026 года, сообщили «Ъ-Ростов» в судоходной пассажирской компании «Дон».

Источник: Коммерсантъ

Судно «Метеор 120Р-7» начнет совершать рейсы из Ростова в Таганрог летом 2026 года, сообщили «Ъ-Ростов» в судоходной пассажирской компании «Дон».

Как пояснили в компании, сейчас судно проходит дооснащение для смены с класса О (суда этого класса эксплуатируются на внутренних водных путях и не могут выходить в морские акватории) до класса О-ПР (смешанный режим река-море) для возможности захода в Мариуполь.

«Проверка готовности судна к выполнению рейсов проводится на разных режимах работы (холостой ход, нагрузка, перегрузка). После выявления и устранения неисправностей судно будет сдано в эксплуатацию, также нужно время на оформление актов приемки-передачи. Предварительные сроки — июнь-июль», — сообщили в компании.

СПК «Дон» — это региональный речной перевозчик в Ростовской области. Компания создана по инициативе губернатора для возрождения скоростных пассажирских перевозок по внутренним водным путям.