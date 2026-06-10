Речной маршрут из Ростова в Таганрог запустят летом 2026 года

Как пояснили в компании, сейчас судно проходит дооснащение для смены с класса О (суда этого класса эксплуатируются на внутренних водных путях и не могут выходить в морские акватории) до класса О-ПР (смешанный режим река-море) для возможности захода в Мариуполь.