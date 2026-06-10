Число пассажиров самых популярных речных рейсов из Ростова выросло в 1,4 раза

Как рассказали в компании, в среднем речные суда, выполняющие маршруты по Дону, заполняются на 25% при выполнении рейса. Самыми популярными остаются рейсы из Ростова-на-Дону в Азов и в Старочеркасскую станицу. В апреле по маршрутам в Азов и в Старочеркасскую было совершено 212 рейсов, в мае количество рейсов выросло до 297.