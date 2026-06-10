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АО «ОКО» обязали возместить ущерб нижегородскому водителю

Автомобиль попал в неогороженный ремонтный котлован.

Нижегородский райсуд обязал АО «ОКО» возместить ущерб водителю, попавшему в неогороженный ремонтный котлован на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

Установлено, что автомобиль истца получил повреждения после попадания в колотлован. Коммунальный оператор не расставил временные ограждения и знаки проведения работ. Стоимость ремонта превысила стоимость самого автомобиля, говорится в экспертном заключении.

Так, АО «ОКО» должны возместить 897 тыс. рублей матущерба. Также с компании взыскали еще 70 тыс. рублей расходов на досудебную и судебную экспертизу, госпошлину и др.

Решение суда в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что суд обязал снести самовольные постройки у ресторана в Нижнем Новгороде.