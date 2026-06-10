АО «ОКО» обязали возместить ущерб нижегородскому водителю

Нижегородский райсуд обязал АО «ОКО» возместить ущерб водителю, попавшему в неогороженный ремонтный котлован на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.
Установлено, что автомобиль истца получил повреждения после попадания в колотлован. Коммунальный оператор не расставил временные ограждения и знаки проведения работ. Стоимость ремонта превысила стоимость самого автомобиля, говорится в экспертном заключении.
Так, АО «ОКО» должны возместить 897 тыс. рублей матущерба. Также с компании взыскали еще 70 тыс. рублей расходов на досудебную и судебную экспертизу, госпошлину и др.
Решение суда в законную силу не вступило.
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