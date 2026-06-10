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В Пионерском женщина расплатилась в кафе «банкнотой приколов» и получила сдачу 4550 рублей

В Пионерском сотрудники транспортной полиции в рамках операции «Мигрант — 2026» раскрыли необычное мошенничество.

Источник: Kaliningradnews

Женщина расплатилась в кафе сувенирной купюрой «Банка приколов», выдав её за настоящие 5000 рублей, и получила сдачу.

В полицию обратился представитель местного заведения общественного питания. Он сообщил, что неизвестная гражданка расплатилась подделкой. В ходе розыска сотрудники линейного отдела полиции на станции Калининград установили личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя жительница ближнего зарубежья.

Женщина заказала продукцию на 450 рублей и передала продавцу сувенирную банкноту, которая внешне напоминала билет Банка России номиналом 5000 рублей. Продавец принял её за настоящие деньги, отдал заказ и сдачу — 4550 рублей. После этого мошенница скрылась.

Дознание Западного ЛУ МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.

Фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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