В Гурьевске после капремонта фасада дому на Лесной, 7 вернули исторический облик

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Калининградской области, специалистам удалось не только восстановить техническую работоспособность конструкций, но и максимально вернуть зданию его первоначальный облик.
К началу работ на одном из входов сохранились оригинальная историческая дверь и старинный фонарь. А вот второй входной портал свой аутентичный вид утратил: там стояла современная металлическая дверь, а от фонаря остался лишь металлический каркас.
Взяв за основу сохранившиеся образцы, ремонтники воссоздали утраченный облик второго входа. Изготовили точную копию исторической двери, включая уникальную деталь — деревянный отбойник в форме волны. Также сделали точно такой же фонарь по сохранившемуся образцу.
На окнах восстановили аутентичные решётки с изящным орнаментом в виде растительных завитков.