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В Гурьевске после капремонта фасада дому на Лесной, 7 вернули исторический облик

В Гурьевске завершился капитальный ремонт фасада исторического дома на улице Лесной, 7.

Источник: Kaliningradnews

Как сообщили в Фонде капитального ремонта Калининградской области, специалистам удалось не только восстановить техническую работоспособность конструкций, но и максимально вернуть зданию его первоначальный облик.

К началу работ на одном из входов сохранились оригинальная историческая дверь и старинный фонарь. А вот второй входной портал свой аутентичный вид утратил: там стояла современная металлическая дверь, а от фонаря остался лишь металлический каркас.

Взяв за основу сохранившиеся образцы, ремонтники воссоздали утраченный облик второго входа. Изготовили точную копию исторической двери, включая уникальную деталь — деревянный отбойник в форме волны. Также сделали точно такой же фонарь по сохранившемуся образцу.

На окнах восстановили аутентичные решётки с изящным орнаментом в виде растительных завитков.