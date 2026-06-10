Средняя заполняемость речного транспорта на Дону составляет 25%

«В апреле по маршрутам в Азов и в Старочеркасскую было совершено 212 рейсов, перевезено 1,9 тыс. пассажиров. В мае количество рейсов увеличено до 297, а число перевезенных пассажиров превысило 4,4 тыс.,»— рассказала она.