Автобус вынесло на тротуар в Екатеринбурге, четыре человека погибли: подробности трагедии

Губернатор дополнил информацию, заявив, что среди погибших есть ребенок. Также он подчеркнул, что четыре человека пострадали, трое из них были госпитализированы. Нужно проверить всех перевозчиков на соблюдение предрейсовых медосмотров водителей и техосмотров транспорта, отметил Паслер.