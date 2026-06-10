Какие компании затрагивают поданные Сбербанком иски и чем они известны / Company Profile

По собственным данным, Владимир Прохоров является владельцем группы «Диагональ», одним из основных направлений деятельности которой выступает оптовая торговля нефтепродуктами. До 2018 года название «Диагональ» носило ООО «Химпром», одним из учредителей которого до 2017 года являлась Алиса Прохорова. Выручка «Химпрома» в 2025 году составила 39 млн руб., сократившись на 99% с 5,3 млрд руб. Чистая прибыль достигла 110 млн руб., тогда как годом ранее фиксировался убыток в 1,2 млн руб. Головное юрлицо ГК — ООО «Диагональ групп» — в 2025 году получило 20 млн руб. выручки (-16%, с 23 млн руб.) и 3,9 млн руб. чистой прибыли (+24%, с 3,2 млн руб.). Единственный учредитель и директор — Владимир Прохоров.