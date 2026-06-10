Акушеры-гинекологи в больнице в Татарстане удалили зуб из яичника пациентки

В марте 15-летний подросток из Москвы обратился к врачам с жалобами на заложенность носа и асимметрию лица. При обследовании у него в гайморовой пазухе обнаружили зуб, ребенку поставили диагноз — тератома. Насколько эта болезнь опасна и по каким признакам ее можно распознать, выясняла «Вечерняя Москва».