Акушеры-гинекологи в больнице в Татарстане удалили зуб из яичника пациентки

Акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана удалили из яичника 28-летней пациентки зуб. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.
В рамках проведенного профилактического осмотра у девушки нашли дермоидную кисту размером в шесть сантиметров. Доброкачественное образование необходимо было удалить.
Вся процедура заняла около получаса, операцию провели лапароскопически, то есть без больших разрезов, через проколы. В кисте находился не только зуб, но также волосы и жир, говорится в публикации.
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