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Акушеры-гинекологи в больнице в Татарстане удалили зуб из яичника пациентки

Акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана удалили из яичника 28-летней пациентки зуб. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

Акушеры-гинекологи Республиканской клинической больницы Татарстана удалили из яичника 28-летней пациентки зуб. Об этом рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

В рамках проведенного профилактического осмотра у девушки нашли дермоидную кисту размером в шесть сантиметров. Доброкачественное образование необходимо было удалить.

Вся процедура заняла около получаса, операцию провели лапароскопически, то есть без больших разрезов, через проколы. В кисте находился не только зуб, но также волосы и жир, говорится в публикации.

В марте 15-летний подросток из Москвы обратился к врачам с жалобами на заложенность носа и асимметрию лица. При обследовании у него в гайморовой пазухе обнаружили зуб, ребенку поставили диагноз — тератома. Насколько эта болезнь опасна и по каким признакам ее можно распознать, выясняла «Вечерняя Москва».

3 марта специалисты Московского областного центра охраны материнства и детства также достали из кишечника четырехлетней девочки 30 магнитов. Родители ребенка вызвали скорую помощь, так как у девочки наблюдалась сильная рвота. Ранее они обнаружили, что из дома бесследно пропал магнитный конструктор.