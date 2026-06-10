Мэр Трофимов: 16 комиссий оценивают ущерб после удара ВСУ по Чебоксарам

Он напомнил, что заявленная дальность «Фламинго» составляет три тысячи километров, и теоретически они могут доставать даже до Сибири. Боевой части этой ракеты хватит для нанесения серьезного урона, считает военкор. По его словам, сначала у ВСУ не клеилось с боевым применением FP-5, однако с западными кураторами их запуск доводят до ума.