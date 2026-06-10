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Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, как Карпин отреагировал на его промахи в матче сборной России

Команда сыграла против футболистов Тринидада и Тобаго.

Источник: Клопс.ru

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не стал ругать полузащитника «Балтики» Максима Петрова за нереализованные моменты в игре с командой Тринидада и Тобаго. Об этом полузащитник сообщил «Клопс» сразу после матча во вторник, 9 июня.

Петров признался, что в одном из эпизодов вратарь соперников хорошо сыграл и угадал направление удара. «За такое в раздевалке не напихал тренер, наоборот — поддержал, сказал, что забьёшь ещё», — отметил футболист.

Он добавил, что хотел отличиться именно в Калининграде: «На своей арене я не волновался, знакомая арена, слышал зрителей. От переизбытка желания я и не смог забить».

Теперь игрок планирует посвятить время семье. Недавно спортсмен сыграл свадьбу. «Я не отменял медовый месяц ради сборной. Он просто не состоялся тогда. Теперь не месяц, а вот неделя у нас есть слетать куда-нибудь», — сказал Петров.

В матче против Тринидада и Тобаго за сборную России сыграли сразу два футболиста «Балтики» — Максим Петров и Мингиян Бевеев. Последний отметился дебютным голом и стал первым игроком калининградского клуба, забившим в составе национальной команды.

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