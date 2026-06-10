Игрок «Балтики» Максим Петров рассказал, как Карпин отреагировал на его промахи в матче сборной России

Теперь игрок планирует посвятить время семье. Недавно спортсмен сыграл свадьбу. «Я не отменял медовый месяц ради сборной. Он просто не состоялся тогда. Теперь не месяц, а вот неделя у нас есть слетать куда-нибудь», — сказал Петров.