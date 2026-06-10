Долги прочли по «Диагонали»

Параллельно воронежский арбитраж продолжает рассматривать четыре иска Сбербанка к 16 связанным с ГК «Диагональ» компаниям, в том числе к «Диагональ групп», а также к «Уральской нефтехимической компании», «Вектор-В» и «Некс». Общая сумма требований составляет 8,5 млрд руб. Согласно картотеке суда, по трем делам компании подали встречные иски. По данным «Ъ-Черноземье», в них, в частности, оспариваются договоры поручительства, в которых фигурирует господин Прохоров. Судебные заседания по всем четырем делам назначены на 17 июня. Господин Прохоров не воспользовался направленным через адвоката предложением «Ъ-Черноземье» дополнительно прокомментировать ситуацию от себя лично.