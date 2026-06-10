Долги прочли по «Диагонали»

«Ъ-Черноземье» посетил первый суд по делу о банкротстве известного в Воронеже предпринимателя, владельца многопрофильной группы компаний «Диагональ» Владимира Прохорова. Арбитраж накануне начал рассматривать поданный против него иск Сбербанка. Объем требований составляет 5 млрд руб. Задолженность образовалась из-за договоров поручительства за связанные с господином Прохоровым компании. Защита бизнесмена считает выводы о наличии долга «преждевременными», поскольку документы, послужившие основанием для требований банка, оспариваются. Эксперты поясняют, что если средства по кредитным договорам были получены и использованы, оспорить сделки вряд ли удастся. Они оценивают вероятность банкротства бизнесмена как «высокую».
Арбитражный суд Воронежской области приступил к рассмотрению иска Сбербанка о признании банкротом владельца ГК «Диагональ» Владимира Прохорова. В понедельник, 8 июня, состоялось первое заседание по делу, его посетил корреспондент «Ъ-Черноземье». На слушаниях представители банка заявили суду, что объем требований к господину Прохорову превышает 5 млрд руб. Долг образовался по договорам поручительства за связанные с бизнесменом компании, взявшие кредиты у Сбербанка. Речь идет об ООО «Уральская нефтехимическая компания», ООО «Вектор-В» и ООО «Некс». Задачи, под которые брались кредиты, ни на суде, ни в материалах дела пока не раскрываются.
Как отметили представители банка в ходе заседания, просрочка по займам возникла в декабре 2025 года. Сбербанк потребовал погасить задолженность, однако господин Прохоров не сделал этого в течение трех месяцев, что и послужило основанием для иска. Представитель банка также добавил, что из-за большой суммы задолженности процедура реструктуризации долгов в отношении бизнесмена невозможна.
Адвокат бизнесмена Илья Курьянов заявил, что банкротный иск в отношении господина Прохорова «преждевременен», поскольку параллельно рассматриваются встречные заявления компаний-заемщиков о признании недействительными договоров поручительства, ставших предметом спора.
«Мы считаем преждевременным вывод о наличии долга господина Прохорова как поручителя. Также считаем преждевременным вывод о необходимости введения процедуры реализации имущества, так как помимо господина Прохорова поручителями по займам также являются еще 17 юрлиц и семь физлиц. Их имущественное положение еще не рассмотрено», — отметил в ходе судебного заседания господин Курьянов.
Защитник бизнесмена добавил, что на счетах господина Прохорова в банках имеется лишь 8 тыс. руб.
Помимо скромной суммы банковских сбережений, Владимиру Прохорову принадлежат ООО «Диагональ групп» (основное юрлицо одноименной ГК) и доля в 42,5% в ООО «Воронежская правовая компания». Иного имущества у бизнесмена, как было заявлено на суде, нет. В итоге заседание было перенесено на 15 июня.
Параллельно воронежский арбитраж продолжает рассматривать четыре иска Сбербанка к 16 связанным с ГК «Диагональ» компаниям, в том числе к «Диагональ групп», а также к «Уральской нефтехимической компании», «Вектор-В» и «Некс». Общая сумма требований составляет 8,5 млрд руб. Согласно картотеке суда, по трем делам компании подали встречные иски. По данным «Ъ-Черноземье», в них, в частности, оспариваются договоры поручительства, в которых фигурирует господин Прохоров. Судебные заседания по всем четырем делам назначены на 17 июня. Господин Прохоров не воспользовался направленным через адвоката предложением «Ъ-Черноземье» дополнительно прокомментировать ситуацию от себя лично.
Управляющий партнер адвокатского бюро «Астериск» Владимир Хантимиров поясняет, что в подобных спорах позиция банка, как правило, «выглядит достаточно сильной».
«Банки традиционно тщательно готовят документальную базу, и оспорить факт наличия задолженности обычно сложно. Нужно понимать, что судебная практика по оспариванию поручительств скорее консервативна, и суды неохотно освобождают поручителей от обязательств, расценивая ссылки на пороки сделки как попытку уклониться от ответственности. Успешное оспаривание кредитного договора, по которому средства реально были получены и использованы, маловероятно», — замечает юрист.
Управляющий партнер юридической компании «Центральный округ» Станислав Валежников оценивает вероятность банкротства Владимира Прохорова как «очень высокую», если Сбербанк подтвердит действительность кредитов и поручительств, а также просрочку более трех месяцев. «Доводы о преждевременности и наличии параллельных споров о недействительности договоров могут замедлить банкротство: суд будет смотреть, есть ли реальный спор о праве, способный поставить под сомнение само требование банка. Шансы Владимира Прохорова и компаний отбиться зависят от качества возражений по сделкам: недействительность поручительств, отсутствие наступившей ответственности поручителя, неверный расчет долга, злоупотребление банка», — заключил господин Валежников.