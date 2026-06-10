На Ставрополье отремонтировали участок дороги к Ессентукам

Рабочие в Ставропольском крае завершили ремонт участка дороги регионального значения «Ессентуки — Бекешевская — Суворовская» при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.
На участке, ведущем к Ессентукам, обновили покрытие, укрепили обочины и заменили барьерное ограждение. На сегодняшний день готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию.
«Автомобильная дорога “Ессентуки — Бекешевская — Суворовская” является одной из подъездных к городу-курорту. Также она связывает станицы Предгорного округа с федеральной трассой и с общей дорожной сетью региона. Проведенные работы позволили обеспечить качественную внутрирайонную связь, транспортное сообщение малых населенных пунктов с ближайшими городами», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.