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На Ставрополье отремонтировали участок дороги к Ессентукам

Там обновили покрытие, укрепили обочины и заменили барьерное ограждение.

Рабочие в Ставропольском крае завершили ремонт участка дороги регионального значения «Ессентуки — Бекешевская — Суворовская» при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве региона.

На участке, ведущем к Ессентукам, обновили покрытие, укрепили обочины и заменили барьерное ограждение. На сегодняшний день готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию.

«Автомобильная дорога “Ессентуки — Бекешевская — Суворовская” является одной из подъездных к городу-курорту. Также она связывает станицы Предгорного округа с федеральной трассой и с общей дорожной сетью региона. Проведенные работы позволили обеспечить качественную внутрирайонную связь, транспортное сообщение малых населенных пунктов с ближайшими городами», — рассказал министр дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края Евгений Штепа.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.