Болгария разрешила АЭС «Козлодуй» купить у РФ оборудование, несмотря на санкции

В марте Life.ru писал, что власти Болгарии временно вывели из-под антироссийских санкций поставки оригинальных узлов для АЭС «Козлодуй». Тогда кабмин разрешил не применять ограничения к комплектующим, необходимым для работы станции. Причиной стали проблемы на шестом энергоблоке. С декабря прошлого года его несколько раз внепланово останавливали из-за дефектов мембранных устройств, что снова показало зависимость станции от российских деталей и технологий.