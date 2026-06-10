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Тренд сезона: зимнее лето

На этой неделе температура воздуха в столице превысила климатическую норму на 7 градусов.

На этой неделе температура воздуха в столице превысила климатическую норму на 7 градусов.

Через 100 лет москвичи, желающие охладиться в жаркий день, смогут моментально перемещаться из лета в зиму и обратно. А одежда будет способна подстраиваться под климат.

Звездный стилист, историк моды Ксения Кожемяк в беседе с «ВМ» предположила, какие тренды в одежде будут в 2126 году:

— Производство одежды станет полностью автоматизированным, уйдет понятие «швея», и каждый со своей творческой идеей сможет стать дизайнером, загрузив и создав конструкцию одежды в программу. Вы сможете ее тут же воплотить в жизнь. Вторсырье станет более доступным, что позволит моде постоянно без излишек и с пользой для экологии производить одежду. Через 100 лет мода станет не виртуальной, а, наоборот, более реальной.