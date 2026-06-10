Тренд сезона: зимнее лето

— Производство одежды станет полностью автоматизированным, уйдет понятие «швея», и каждый со своей творческой идеей сможет стать дизайнером, загрузив и создав конструкцию одежды в программу. Вы сможете ее тут же воплотить в жизнь. Вторсырье станет более доступным, что позволит моде постоянно без излишек и с пользой для экологии производить одежду. Через 100 лет мода станет не виртуальной, а, наоборот, более реальной.