Тренд сезона: зимнее лето

На этой неделе температура воздуха в столице превысила климатическую норму на 7 градусов.
Через 100 лет москвичи, желающие охладиться в жаркий день, смогут моментально перемещаться из лета в зиму и обратно. А одежда будет способна подстраиваться под климат.
Звездный стилист, историк моды Ксения Кожемяк в беседе с «ВМ» предположила, какие тренды в одежде будут в 2126 году:
— Производство одежды станет полностью автоматизированным, уйдет понятие «швея», и каждый со своей творческой идеей сможет стать дизайнером, загрузив и создав конструкцию одежды в программу. Вы сможете ее тут же воплотить в жизнь. Вторсырье станет более доступным, что позволит моде постоянно без излишек и с пользой для экологии производить одежду. Через 100 лет мода станет не виртуальной, а, наоборот, более реальной.