В Университете Иннополис в Татарстане протестируют образовательную модель

Студенты, преподаватели Университета Иннополис в Татарстане с нового учебного года будут пользоваться ИИ-помощниками для повышения эффективности учебы, работы и исследований. Создание современной экосистемы развития подрастающего поколения — одна из важных задач нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в министерстве образования и науки республики.
С 1 сентября ИТ-вуз станет площадкой для тестирования пилотной образовательной модели. Программа поможет персонализировать обучение, повысит его качество и ускорит научные исследования. Соответствующее соглашение заключили на Петербургском международном экономическом форуме старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, заместитель премьер-министра республики Роман Шайхутдинов и ректор Университета Иннополис Александр Гасников.
После запуска пилотного проекта в новом учебном году студенты первого курса бакалаврской программы по направлению «Инженерия информационных систем» получат доступ к инструментам для программирования и совместной работы, а преподаватели — ИИ-ассистентов для обновления курсов, проверки заданий, анализа успеваемости и актуализации учебных материалов.
Еще одним направлением совместной работы станет апробация генеративного ИИ в научных исследованиях. Стороны проработают сценарии использования цифровых сервисов для поиска и анализа научной информации, формирования гипотез и работы с исследовательскими данными.
«Наша задача — сделать качественное образование доступнее с помощью умных и эффективных решений на базе искусственного интеллекта, способных повысить качество жизни. Мы стремимся создать работающую модель взаимодействия образования и науки, которую можно будет измерить, тиражировать и адаптировать под разные задачи. В перспективе — раскрыть потенциал вузов и помочь исследователям быстрее делать новые открытия, опираясь на надежную партнерскую базу», — отметил Андрей Белевцев.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.