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«Ловлю сигнал»: рэпер Макан показал, как прыгает с парашютом в армии

Проходящий срочную военную службу в армии рэп-исполнитель Андрей Косолапов, более известный как Макан, опубликовал видео, на котором совершает прыжок с парашютом. На кадрах Макан улыбается на высоте нескольких сотен метров. Он подписал видео фразой «Ловлю сигнал».

Проходящий срочную военную службу в армии рэп-исполнитель Андрей Косолапов, более известный как Макан, опубликовал видео, на котором совершает прыжок с парашютом. На кадрах Макан улыбается на высоте нескольких сотен метров. Он подписал видео фразой «Ловлю сигнал».

Макан в преддверии 8 Марта выступил для женщин, служащих в Росгвардии. Музыкант появился на сцене вместе с детским хором и оркестром. Зрители встретили артиста криками и бурными аплодисментами.

Макан 6 октября 2025 года рассказал, что отправляется проходить срочную службу в армии. СМИ утверждали, что музыканту грозило уголовное дело за уклонение от призыва на военную службу. Он за текущий год проигнорировал шесть повесток.

Уже 28 ноября Косолапов прибыл в отдельную дивизию оперативного назначения имени Дзержинского для прохождения военной службы по призыву.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин среди прочего заявил, что в России необходимо запретить творчество рэп-исполнителя, так как он использует страну только для заработка денег, прикрываясь патриотизмом.