В Калининграде возобновили благоустройство у Пенькового озера

На проведение работ в рамках первого этапа благоустройства власти заключили три контракта. Монтаж систем наружного освещения, электроснабжения, теленаблюдения, звукосиренного комплекса и пр. за 15,6 млн рублей доверили ООО «Строительно-торговая компания Партнер». Благоустройством территории общего пользования за 29,7 млн занимается ООО «СК Гранит», дополнительными работами за 9,3 млн — «Строительно-торговая компания Партнер». Изначально контракты необходимо было исполнить до конца 2025 года, однако проектные решения пришлось корректировать, из-за чего работы были приостановлены. Завершить их Елена Дятлова обещала к июлю 2026 года.