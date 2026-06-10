В Калининграде возобновили благоустройство у Пенькового озера

В Калининграде возобновили работы по благоустройству территории у Пенькового озера. Об этом сообщила глава горадминистрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
«Сейчас там ведут земляные работы, чтобы проложить кабели для фонарей и системы “Безопасный город”», — говорится в сообщении.
Дизайн-проект предусматривает устройство прогулочного променада, пешеходных дорожек из плиточного покрытия и террасной доски, устройство детской игровой площадки, площадки для пикника с мангальной зоной, озеленение территории.
Озеро Пеньковое в 2024 году стало победителем голосования по отбору территории для благоустройства с привлечением федеральных средств по программе «Формирование комфортной городской среды». Оно набрало 7812 голосов.
На проведение работ в рамках первого этапа благоустройства власти заключили три контракта. Монтаж систем наружного освещения, электроснабжения, теленаблюдения, звукосиренного комплекса и пр. за 15,6 млн рублей доверили ООО «Строительно-торговая компания Партнер». Благоустройством территории общего пользования за 29,7 млн занимается ООО «СК Гранит», дополнительными работами за 9,3 млн — «Строительно-торговая компания Партнер». Изначально контракты необходимо было исполнить до конца 2025 года, однако проектные решения пришлось корректировать, из-за чего работы были приостановлены. Завершить их Елена Дятлова обещала к июлю 2026 года.