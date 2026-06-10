ВГТУ ищет поставщика лазерного оборудования для КБХА за 77 млн рублей

Воронежский технический госуниверситет (ВГТУ) объявил аукцион на поставку лазерно-оптической системы для АО «Конструкторское бюро химавтоматики» (КБХА). Начальная цена составляет 77 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.
В аукционной документации указано, что закупаемый специальный комплекс предназначен, в частности, для отработки режимов лазерного воздействия и доработки конструкций. Оборудование должно будет наносить элементы искусственной шероховатости по дну «сложно ориентированных в пространстве фрезерованных каналов».
Источник финансирования контракта — субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания. Поставить лазер необходимо до 15 марта 2027 года.
Заявки на участие в аукционе принимаются до 19 июня. Итоги подведут 22 июня.
В конце мая «Ъ-Черноземье» сообщал, что ВГТУ и КБХА разработают специальную установку с ЧПУ для нанесения лазером искусственных шероховатостей на металлические поверхности сложной формы. На форуме Столля проректор вуза Игорь Дроздов уточнял, что общий объем вложений в проект оценивается в 200 млн руб.
По словам господина Дроздова, в 2026 году будет готов макетный образец станка, а в 2027-м планируется создание действующего образца. В презентации проекта было отмечено, что одной из его ключевых задач является импортозамещение.