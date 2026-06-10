Котяков: Страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения

Страховые пенсии по старости, в том числе досрочные для многодетных матерей, родителей детей с инвалидностью начнут назначать без прямого обращения гражданина. Об этом в среду, 10 июня, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Проект, который устанавливает такой порядок назначений появился на портале официального опубликования правовых актов.
— Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно — то есть, без обращения гражданина. Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, — приводят его слова в публикации министерства.
Днем ранее Котяков сообщил, что в России в 2026 году планируют легализовать занятость около 1,3 миллиона человек. По словам министра, в 2025 году целевой показатель по выводу работников из теневого сектора составлял 775 тысяч человек. Однако межведомственным комиссиям удалось легализовать около одного миллиона работников.