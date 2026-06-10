Котяков: Страховые пенсии по старости будут назначать без личного обращения

— Назначение страховой пенсии по старости, в том числе досрочной по ряду оснований, будет осуществляться проактивно — то есть, без обращения гражданина. Это станет возможно благодаря тому, что Социальный фонд в полном объеме располагает необходимыми сведениями, такими как стаж, количество пенсионных коэффициентов, число детей и другими сведениями, необходимыми для назначения пенсии, — приводят его слова в публикации министерства.