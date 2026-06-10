В Тюменской области предпринимателям расскажут об авторском праве

Владельцы бизнес‑аккаунтов и сообществ, SMM‑менеджеры, контент‑продюсеры из Тюменской области смогут подробнее узнать об особенностях работы с авторским правом на семинаре, который пройдет 11 июня в креативном кластере «809» в Тюмени, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона. Мероприятие организовано в соответствии с задачами нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Семинар «Авторский блог» от эксперта по интеллектуальной собственности Софьи Охинько пройдет на площадке креативного кластера с 16:00 до 17:30, участие бесплатное. На встрече консультант Тюменского агентства развития креативных индустрий расскажет об основах авторского права в части блогов и социальных сетей. Слушатели узнают, что считается объектом интеллектуальной собственности, как защитить свои тексты, фото, видео и аудио, пользоваться чужим контентом. Также на семинаре участники разберут, как действовать, если авторские права нарушены.
Для участия в мероприятии необходимо пройти предварительную регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.