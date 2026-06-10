В Тюменской области предпринимателям расскажут об авторском праве

Семинар «Авторский блог» от эксперта по интеллектуальной собственности Софьи Охинько пройдет на площадке креативного кластера с 16:00 до 17:30, участие бесплатное. На встрече консультант Тюменского агентства развития креативных индустрий расскажет об основах авторского права в части блогов и социальных сетей. Слушатели узнают, что считается объектом интеллектуальной собственности, как защитить свои тексты, фото, видео и аудио, пользоваться чужим контентом. Также на семинаре участники разберут, как действовать, если авторские права нарушены.