Опубликованы фото с фестиваля Национальных видов спорта в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде состоялся первый фестиваль Национальных видов спорта. Мероприятие прошло в рамках 80-го юбилейного Совета законодателей ПФО, поделился в своих соцсетях председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.
8 июня в ФОКе «Мещерский» открылась демонстрационная площадка национальных видов спорта. Участники попробовали свои силы в лапте, городках и изучили приемы самбо.
Также на стадионе прошел матч по киле — командному виду спорта, сочетающему в себе элементы футбола, регби и силовой борьбы. В игре поборолись руководители аппаратов Заксобраний регионов ПФО и председатели Молодежных парламентов.
Кроме того, для любителей интеллектуальных игр были таврели. Этот необычный вид спорта является русским аналогом шахмат, но имеет свои особенности. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижегородской области стартовали муниципальные этапы марафона «Земля спорта».