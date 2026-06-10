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Опубликованы фото с фестиваля Национальных видов спорта в Нижнем Новгороде

Фестиваль прошел в рамках 80-го юбилейного Совета законодателей ПФО.

В Нижнем Новгороде состоялся первый фестиваль Национальных видов спорта. Мероприятие прошло в рамках 80-го юбилейного Совета законодателей ПФО, поделился в своих соцсетях председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин.

8 июня в ФОКе «Мещерский» открылась демонстрационная площадка национальных видов спорта. Участники попробовали свои силы в лапте, городках и изучили приемы самбо.

Также на стадионе прошел матч по киле — командному виду спорта, сочетающему в себе элементы футбола, регби и силовой борьбы. В игре поборолись руководители аппаратов Заксобраний регионов ПФО и председатели Молодежных парламентов.

Кроме того, для любителей интеллектуальных игр были таврели. Этот необычный вид спорта является русским аналогом шахмат, но имеет свои особенности. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижегородской области стартовали муниципальные этапы марафона «Земля спорта».