Опубликованы фото с фестиваля Национальных видов спорта в Нижнем Новгороде

Кроме того, для любителей интеллектуальных игр были таврели. Этот необычный вид спорта является русским аналогом шахмат, но имеет свои особенности. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, что в Нижегородской области стартовали муниципальные этапы марафона «Земля спорта».