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«Какой там зал? Это страшные боли»: Ковалев заявил, что не верит в рак Лерчек

Миллиардер Андрей Ковалев в интервью Денису Ковальскому высказался о ситуации вокруг онкобольной блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Ковалев считает, что Чекалиной удалось относительно легко выйти из ситуации с уголовным делом о неуплате налогов. Так, он обратил внимание на то, что девушка, несмотря на тяжелую болезнь, ходит в спортзал.

Миллиардер Андрей Ковалев в интервью Денису Ковальскому высказался о ситуации вокруг онкобольной блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Ковалев считает, что Чекалиной удалось относительно легко выйти из ситуации с уголовным делом о неуплате налогов. Так, он обратил внимание на то, что девушка, несмотря на тяжелую болезнь, ходит в спортзал.

— У меня были знакомые, которые ушли из жизни. У них была химиотерапия. Это страшно. Это реально страшно! Какой там тренажерный зал? Какие тусовки? Это страшные боли, дикое мучение. Я не арбитр, ничего говорить не буду. Но человек совершил уголовное преступление и должен понести наказание, — подчеркнул Ковалев.

У Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить.

«Вечерняя Москва» узнала у онколога Евгения Черемушкина, насколько успешным может быть лечение рака желудка и может ли ее тяжелая болезнь отразиться на самочувствии новорожденного ребенка.

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Биография Лерчек (Валерии Чекалиной)
Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, — российский блогер, предприниматель и инфлюенсер, получившая широкую известность благодаря социальным сетям и собственным онлайн-проектам. Подробности ее биографии — в материале.
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