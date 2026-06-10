«Какой там зал? Это страшные боли»: Ковалев заявил, что не верит в рак Лерчек

— У меня были знакомые, которые ушли из жизни. У них была химиотерапия. Это страшно. Это реально страшно! Какой там тренажерный зал? Какие тусовки? Это страшные боли, дикое мучение. Я не арбитр, ничего говорить не буду. Но человек совершил уголовное преступление и должен понести наказание, — подчеркнул Ковалев.