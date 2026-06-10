«Какой там зал? Это страшные боли»: Ковалев заявил, что не верит в рак Лерчек

Миллиардер Андрей Ковалев в интервью Денису Ковальскому высказался о ситуации вокруг онкобольной блогерши Валерии Чекалиной, более известной как Лерчек. Ковалев считает, что Чекалиной удалось относительно легко выйти из ситуации с уголовным делом о неуплате налогов. Так, он обратил внимание на то, что девушка, несмотря на тяжелую болезнь, ходит в спортзал.
— У меня были знакомые, которые ушли из жизни. У них была химиотерапия. Это страшно. Это реально страшно! Какой там тренажерный зал? Какие тусовки? Это страшные боли, дикое мучение. Я не арбитр, ничего говорить не буду. Но человек совершил уголовное преступление и должен понести наказание, — подчеркнул Ковалев.
У Валерии Чекалиной обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких. 16 марта она вышла на связь и подтвердила информацию об онкологии. Лерчек не смогла сдержать слез, говоря о своем диагнозе, и заявила, что хочет и будет жить.
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