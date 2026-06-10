Авиапассажиров на рейсах из Перми угостят в полете известным локальным блюдом

Для авиапассажиров из Красноярска локальным блюдом станет грильяж, из Екатеринбурга — шаньга с картофелем, из Якутска — десерт «Кёрчэх» на основе взбитых сливок с натуральными ягодами и пирожок «Сандалы» с брусникой, из Казани — десерт «Чак-чак» из татарской национальной кухни.