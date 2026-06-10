В Госдуме рассказали о внедрении традиционных ценностей в школьную жизнь

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. В школах России внедряют методические рекомендации по сохранению традиционных ценностей, которые создают единый понятийный и ценностный базис во всех учебных заведениях страны, а педагоги получают готовые комплекты материалов для уроков, чтобы рекомендации не остались «мертвым грузом на бумаге», рассказала в интервью РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким («Справедливая Россия»).
Ким пояснила, что суть внедрения методических рекомендаций по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей в создании единого понятийного и ценностного базиса во всех школах страны.
«Они опираются на ключевые принципы государственной стратегии: приоритет духовного над материальным, историческая преемственность поколений, ценность крепкой семьи, созидательного труда, гуманизма и милосердия. Здесь та же логика, что и в работе с медиа: мы не насаждаем шаблоны лобовых формулировок, а описываем то, что желаемо», — сказала она.
Главное, по мнению депутата, — рекомендации направлены не на формальное заучивание терминов, а на системную интеграцию ценностного компонента во все элементы школьной жизни: от уроков литературы и истории до внеурочной деятельности и классных часов.
«Чтобы материалы не остались мертвым грузом на бумаге, работа с педагогическим сообществом строится по нескольким направлениям: практико-ориентированное обучение. Для учителей проводятся семинары, проектные сессии и курсы повышения квалификации, где разбираются живые кейсы, сценарии уроков и интерактивные форматы работы со школьниками», — рассказала Ким.
Она также рассказала, что педагоги получают не теоретические тексты, а применимые «под ключ» комплекты: верифицированные презентации, подборки видео, тезисы для дискуссий и сценарии мероприятий, что существенно снижает их административную нагрузку.
«Профессиональные сообщества и обмен опытом. Созданы площадки, где учителя из разных регионов делятся лучшими практиками, адаптируют рекомендации под этнокультурные особенности и получают оперативную обратную связь от экспертов-разработчиков», — подытожила парламентарий.