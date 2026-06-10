В Госдуме рассказали о внедрении традиционных ценностей в школьную жизнь

«Они опираются на ключевые принципы государственной стратегии: приоритет духовного над материальным, историческая преемственность поколений, ценность крепкой семьи, созидательного труда, гуманизма и милосердия. Здесь та же логика, что и в работе с медиа: мы не насаждаем шаблоны лобовых формулировок, а описываем то, что желаемо», — сказала она.