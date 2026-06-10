Путин выразил соболезнования в связи со смертью Чурсиной

О смерти Людмилы Чурсиной стало известно сегодня. Актрисе было 84 года. За свою карьеру она сыграла свыше 150 ролей в фильмах, служила в Театре Вахтангова, Александринском театре Ленинграда, работала на киностудии «Ленфильм». В 1984 году пришла работать в ЦАТРА и служила в нем до последних дней. Прощание с народной артисткой состоится 12 июня в Санкт-Петербурге, похороны пройдут на Сестрорецком кладбище города.