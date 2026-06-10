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Пытались разбежаться, но не успели: Момент смертельного ДТП в Екатеринбурге попал на видео

Наезд автобуса на пешеходов в Екатеринбурге попал на видео.

В Свердловской области автобус наехал на толпу пешеходов, стоящих на тротуаре у дороги. Инцидент попал на видео, его опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции по региону.

«Произошло столкновение автобуса ПАЗ с легковым автомобилем Лифан, вследствие чего автобус выехал на тротуар и сбил стоящих на нем пешеходов», — говорится в заявлении ведомства.

На кадрах видно, как автобус сталкивается с автомобилем, а затем продолжает движение в сторону тротуара. Стоявшие там пешеходы пытались разбежаться, но не успели — транспортное средство наехало на толпу людей.

В результате аварии в Екатеринбурге погибли четыре человека, включая одного ребенка. Еще четыре человека получили ранения, трое из них были госпитализированы. На месте трагедии работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства произошедшего уточняются.