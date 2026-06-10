В ДТП с семью автомобилями в Тульской области пострадали 6 человек

«Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 190-м километре федеральной автомобильной дороги М-2 поступило сегодня около 8 вечера в пожарную охрану. Произошло столкновение семи транспортных средств, в результате которого пострадали шесть человек», — сообщила пресс-служба ведомства в «Максе».
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