Пловец Корнев установил рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем

Ранее Life.ru писал и о других победах России в спорте. Синхронистки Эмилия Осиюк и Мария Пахомова взяли золото чемпионата Европы среди юношей и девушек в Люксембурге, выиграв произвольную программу дуэтов. Судьи оценили их выступление в 180,2775 балла. Турнир проходит в Люксембурге с 4 по 7 июня 2026 года. В нём выступают юноши 13−16 лет и девушки 13−15 лет. Для российских синхронистов эти соревнования стали первыми с 2022 года, где они участвуют под своим флагом и с гимном.