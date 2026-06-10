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Евгений Люлин награжден почетным знаком Совета Федерации

Вручил награду заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Константин Косачев.

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин награжден почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма». Вручение награды состоялось на 80-м заседании Совета законодателей ПФО в Нижнем Новгороде.

Вручил награду заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Константин Косачев. Он отметил вклад Евгения Люлина в укрепление межпарламентского сотрудничества и развитие законодательства.

«Сегодня инициативы законодателей ПФО становятся федеральными законами, наш голос слышат, к нашему мнению прислушиваются. Эта награда — признание не моих личных заслуг, а общей работы всех коллег из регионов Приволжья», — отметил Евгений Люлин.

Напомним, что Совет законодателей ПФО по праву считается одной из самых авторитетных парламентских площадок в стране. На его заседаниях обсуждаются ключевые вопросы развития округа и страны. Инициативы, выработанные здесь, неоднократно получали поддержку на федеральном уровне.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что законодатели ПФО оценили перспективы строительной отрасли.