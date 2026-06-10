Евгений Люлин награжден почетным знаком Совета Федерации

Напомним, что Совет законодателей ПФО по праву считается одной из самых авторитетных парламентских площадок в стране. На его заседаниях обсуждаются ключевые вопросы развития округа и страны. Инициативы, выработанные здесь, неоднократно получали поддержку на федеральном уровне.