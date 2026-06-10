Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин награжден почетным знаком Совета Федерации «За заслуги в развитии парламентаризма». Вручение награды состоялось на 80-м заседании Совета законодателей ПФО в Нижнем Новгороде.
Вручил награду заместитель председателя Совета Федерации ФС РФ Константин Косачев. Он отметил вклад Евгения Люлина в укрепление межпарламентского сотрудничества и развитие законодательства.
«Сегодня инициативы законодателей ПФО становятся федеральными законами, наш голос слышат, к нашему мнению прислушиваются. Эта награда — признание не моих личных заслуг, а общей работы всех коллег из регионов Приволжья», — отметил Евгений Люлин.
Напомним, что Совет законодателей ПФО по праву считается одной из самых авторитетных парламентских площадок в стране. На его заседаниях обсуждаются ключевые вопросы развития округа и страны. Инициативы, выработанные здесь, неоднократно получали поддержку на федеральном уровне.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что законодатели ПФО оценили перспективы строительной отрасли.