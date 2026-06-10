Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу выразил искренние соболезнования коллективу Центрального академического театра Российской армии в связи с кончиной народной артистки СССР Людмилы Чурсиной.
Он отметил, что уход актрисы является невосполнимой утратой и значительной потерей для российской культуры.
— Выражаю искренние и глубокие соболезнования в связи с невосполнимой утратой — уходом из жизни народной артистки, легендарной актрисы советского и российского кино и Театра Российской армии Людмилы Алексеевны Чурсиной, — говорится в обращении.
Шойгу подчеркнул, что Чурсина обрела всенародную славу и искреннюю любовь зрителей благодаря своей роли разведчицы в знаменитом фильме «Щит и меч». Он также добавил, что образы, созданные актрисой в фильмах «Угрюм-река» и «Журавушка», навсегда займут свое место в золотом фонде российского кинематографа, передает ТАСС.
О смерти Чурсиной стало известно 10 июня. Причиной смерти народной артистки стала онкология, она боролась с болезнью около года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на окружение актрисы. Чурсину похоронят в Санкт-Петербурге.
Свои соболезнования также выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.