Шойгу выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной

Шойгу подчеркнул, что Чурсина обрела всенародную славу и искреннюю любовь зрителей благодаря своей роли разведчицы в знаменитом фильме «Щит и меч». Он также добавил, что образы, созданные актрисой в фильмах «Угрюм-река» и «Журавушка», навсегда займут свое место в золотом фонде российского кинематографа, передает ТАСС.