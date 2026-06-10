Маркетинг на ПМЭФ-2026: кокошники, роботы и поиск идентичности

По его словам, форум становится «точкой сборки» индустрии, где обсуждают новые форматы, развитие российских брендов и роль ИИ в коммуникациях. В программе «Рекламный щит» также отметили, что для малого и среднего бизнеса поиск идентичности может стать преимуществом: ему проще экспериментировать с локальным контекстом, коллаборациями и показывать продукт с неожиданной стороны — без дорогих стендов и однотипных символов.