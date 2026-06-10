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Маркетинг на ПМЭФ-2026: кокошники, роботы и поиск идентичности

На ПМЭФ маркетинг и креативная экономика впервые стали доминантами повестки, но культурный код свели к кокошникам и сказкам. Как малому бизнесу найти свою идентичность и удивить — в программе «Рекламный щит» на Радио РБК.

[00:00] Подводим итоги ПМЭФ-2026.

[06:03] Олег Лещук: маркетинг стал доминантой форума, ключевые темы — культурный код и ИИ.

[08:46] Культурный код: вместо партитуры — кокошники и сказки, единого подхода нет.

[11:13] Удачный пример: стенд с неваляшкой и классики в современном контексте от ВТБ.

[14:57] Для малого бизнеса — фора: гибкость и возможность найти свою локальную идентичность.

[22:21] Александр Куликов: реклама и креативная экономика стали полноценной частью повестки.

[27:33] Александр Сироватский: не хватает дискуссий, но есть потенциал в коллаборациях бизнеса и регионов.

[32:34] Практика: бренды мимикрируют под западные названия, удивлять разучились.

На Петербургском международном экономическом форуме маркетинг, культурный код и искусственный интеллект вышли в центр повестки рекламной индустрии, но единого языка идентичности так и не появилось: многие участники ограничились кокошниками, сказочными образами и роботами. «Тема маркетинга как такового становится одной из доминант на ПМЭФ», — заявил в эфире Радио РБК президент АДВ и агентства Arena Олег Лещук.

По его словам, форум становится «точкой сборки» индустрии, где обсуждают новые форматы, развитие российских брендов и роль ИИ в коммуникациях. В программе «Рекламный щит» также отметили, что для малого и среднего бизнеса поиск идентичности может стать преимуществом: ему проще экспериментировать с локальным контекстом, коллаборациями и показывать продукт с неожиданной стороны — без дорогих стендов и однотипных символов.