Маркетинг на ПМЭФ-2026: кокошники, роботы и поиск идентичности

[00:00] Подводим итоги ПМЭФ-2026.
[06:03] Олег Лещук: маркетинг стал доминантой форума, ключевые темы — культурный код и ИИ.
[08:46] Культурный код: вместо партитуры — кокошники и сказки, единого подхода нет.
[11:13] Удачный пример: стенд с неваляшкой и классики в современном контексте от ВТБ.
[14:57] Для малого бизнеса — фора: гибкость и возможность найти свою локальную идентичность.
[22:21] Александр Куликов: реклама и креативная экономика стали полноценной частью повестки.
[27:33] Александр Сироватский: не хватает дискуссий, но есть потенциал в коллаборациях бизнеса и регионов.
[32:34] Практика: бренды мимикрируют под западные названия, удивлять разучились.
На Петербургском международном экономическом форуме маркетинг, культурный код и искусственный интеллект вышли в центр повестки рекламной индустрии, но единого языка идентичности так и не появилось: многие участники ограничились кокошниками, сказочными образами и роботами. «Тема маркетинга как такового становится одной из доминант на ПМЭФ», — заявил в эфире Радио РБК президент АДВ и агентства Arena Олег Лещук.
По его словам, форум становится «точкой сборки» индустрии, где обсуждают новые форматы, развитие российских брендов и роль ИИ в коммуникациях. В программе «Рекламный щит» также отметили, что для малого и среднего бизнеса поиск идентичности может стать преимуществом: ему проще экспериментировать с локальным контекстом, коллаборациями и показывать продукт с неожиданной стороны — без дорогих стендов и однотипных символов.