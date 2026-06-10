В России снова заработал Roblox

Роскомнадзор заблокировал Roblox в декабре прошлого года. Ведомство объясняло это тем, что на платформе находили материалы с оправданием экстремизма и терроризма, а также призывы к насилию. После блокировки глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявляла, что из-за таких мер «каждый второй ребёнок хочет уехать из России».