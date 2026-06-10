В Перми на 85-м году жизни скончалась Почетный гражданин города Зинаида Белых

Особое место в ее жизни заняло создание и развитие лицея № 2. В 1990 году Зинаида Дмитриевна стала одним из организаторов, а с 1994 года — директором многопрофильного Областного лицея при ПГУ. Лицей по праву считается одним из лучших в городе и крае.