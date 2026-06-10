За неделю до этого украинские СМИ сообщили, что памятник Пушкину в Одессе закрыли фанерными щитами, а после этого разрисовали символикой украинского националистического батальона «Азов»*. Городские власти пояснили, что «памятник убрали из публичного обозрения» по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера.