В Одессе демонтировали мемориальную доску, посвященную писателю Корнею Чуковскому. Об этом в среду, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
— В Одессе была демонтирована мемориальная доска Корнею Чуковскому, — приводят слова источника в материале.
Уточняется, что большинство военнопленных украинцев знают писателя. Собеседник ТАСС предположил, что, по мнению местных националистов, следующее поколение в стране Чуковского знать не должно.
30 января с памятника «Родина-мать» в Киеве демонтировали надпись на русском языке «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны».
6 ноября 2025 года СМИ сообщили, что правительство Одессы не будет сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
За неделю до этого украинские СМИ сообщили, что памятник Пушкину в Одессе закрыли фанерными щитами, а после этого разрисовали символикой украинского националистического батальона «Азов»*. Городские власти пояснили, что «памятник убрали из публичного обозрения» по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера.
*Запрещенная в России террористическая организация.