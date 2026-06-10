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Мемориальную доску Корнею Чуковскому убрали в Одессе

В Одессе демонтировали мемориальную доску, посвященную писателю Корнею Чуковскому. Об этом в среду, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

В Одессе демонтировали мемориальную доску, посвященную писателю Корнею Чуковскому. Об этом в среду, 10 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

— В Одессе была демонтирована мемориальная доска Корнею Чуковскому, — приводят слова источника в материале.

Уточняется, что большинство военнопленных украинцев знают писателя. Собеседник ТАСС предположил, что, по мнению местных националистов, следующее поколение в стране Чуковского знать не должно.

30 января с памятника «Родина-мать» в Киеве демонтировали надпись на русском языке «Их подвиги будут жить вечно, их имена бессмертны».

6 ноября 2025 года СМИ сообщили, что правительство Одессы не будет сносить памятник русскому поэту Александру Пушкину, поскольку он находится в пределах объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.

За неделю до этого украинские СМИ сообщили, что памятник Пушкину в Одессе закрыли фанерными щитами, а после этого разрисовали символикой украинского националистического батальона «Азов»*. Городские власти пояснили, что «памятник убрали из публичного обозрения» по распоряжению главы областной администрации Олега Кипера.

*Запрещенная в России террористическая организация.