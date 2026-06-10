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ЕР проработала с правительством запрос на летний отдых детей участников СВО

Якушев: ЕР проработала с кабмином запрос на летний отдых детей участников СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. «Единая Россия» предварительно проработала с кабмином запрос на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников СВО, сообщил секретарь генсовета партии Владимир Якушев.

В среду президент России Владимир Путин собрал совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции. В ходе совещания Якушев отметил, что при общении членов партии с гражданами возник запрос на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников спецоперации, детей из многодетных семей, а также из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Мы этот вопрос предварительно, Владимир Владимирович, проработали с правительством. Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении 3 миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тысяч», — сказал Якушев в ходе совещания.

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