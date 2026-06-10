С начала года в Калининградскую область ввезли более 20 тысяч тонн фруктов и ягод из других стран

С 1 января по 7 июня в регион доставили 5,8 тысячи тонн продукции из Сербии. Оттуда импортировали косточковые и семечковые фрукты, а также свежие ягоды. Кроме того, в регион ввезли три тысячи тонн цитрусовых из Египта, пять тысяч тонн бананов из Эквадора, 2,8 тысячи тонн фруктов и ягод из Турции.