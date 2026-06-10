Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

С начала года в Калининградскую область ввезли более 20 тысяч тонн фруктов и ягод из других стран

Основная доля импорта пришлась на Сербию.

С начала года в Калининградскую область ввезли более 20 тысяч тонн фруктов и ягод из других стран. Основная доля импорта пришлась на Сербию. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областного управления Россельхознадзора.

С 1 января по 7 июня в регион доставили 5,8 тысячи тонн продукции из Сербии. Оттуда импортировали косточковые и семечковые фрукты, а также свежие ягоды. Кроме того, в регион ввезли три тысячи тонн цитрусовых из Египта, пять тысяч тонн бананов из Эквадора, 2,8 тысячи тонн фруктов и ягод из Турции.

«В текущем году в Калининградскую область также было импортировано более трёх тысяч тонн различных видов фруктов и ягод, в том числе экзотических сортов происхождением из таких стран, как Чили, ЮАР, Марокко, Перу», — рассказали в Россельхознадзоре.

Узнать больше по теме
Сербия: страна на Балканах с особым политическим курсом
Сербия — государство в Юго-Восточной Европе, расположенное в центре Балканского полуострова. Страна известна своей сложной историей, культурным наследием и особым внешнеполитическим курсом. В этом материале разберем, где находится Сербия, чем она известна, как устроена ее экономика и какую роль это государство играет сегодня.
Читать дальше