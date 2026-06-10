Нелегальная свалка нанесла Волго-Ахтубинском пойме ущерб на 11 млн рублей

— В отобранных пробах почвы обнаружены превышения концентраций загрязняющих веществ: по железу, натрию, алюминию, массовым концентрациям водорастворимых форм сульфат-иона, массовым концентрациям водорастворимых форм хлорид-иона и азот нитритному. Отходы отнесены к V классу опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, — сообщили в природоохранном ведомстве.