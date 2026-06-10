В Москве открыли мемориальную доску Илье Глазунову и великим отечественным художникам.

В Москве открыли мемориальную доску Илье Глазунову и великим отечественным художникамВ Российской академии живописи, ваяния и зодчества состоялось торжественное открытие мемориальной доски, увековечивший память об основателе Академии, художнике Илье Глазунове, а также великих отечественных мастерах, учившихся и трудившихся в стенах знаменитого дома 21 на Мясницкой. Для проведения церемонии был выбран особенный для РАЖВиЗ день — 10 июня, день 96-летия Ильи Глазунова. После открытия мемориальной доски состоялась церемония награждения участников конкурса «Вечная Россия. Вера. История. Мир», вдохновленный творческим наследием Ильи Глазунова.