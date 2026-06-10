В Воронеже прошла выставка женских портретов ведущих белорусских художников

Ее коллега Анна Черникова подчеркнула, что белорусские авторы применяют смелые приемы в композиции и цветовой палитре, а при такой комплексной презентации видно, как национальная самобытность находит отражение в нюансах, в «лепке» лиц. «Интересно, что на некоторых картинах мы встречаем детей с совсем недетским взглядом, они будто сошли с черно-белых фото ребят, переживших войну… Хорошо, что удалось устроить такой проект, он важен для творческого обмена. В каждом крупном городе, конечно, проходят какие-то отчетные выставки, где можно увидеть плоды труда местных авторов. Но хотелось бы, чтобы на постоянной основе был обмен экспозициями современной живописи и между регионами, в том числе регионами России и Беларуси», — говорит Анна Черникова.