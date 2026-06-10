В Воронеже прошла выставка женских портретов ведущих белорусских художников

Проект «Женщины Беларуси» познакомил воронежцев с творчеством семи известных живописцев Республики Беларусь. Около 60 полотен, отобранных специально для показа в столице Черноземья, на две недели разместили в выставочном зале на улице Кирова.
Экспозицию приурочили к Году белорусской женщины, объявленному в братской республике. Организовать ее помогли Белорусская конфедерация творческих союзов, Министерство культуры Воронежской области и ГК «БелИнжиниринг», которая выступает подрядчиком в нескольких крупных стройках на территории региона. Каким же предстает слабый пол на картинах белорусских мастеров? Женщина здесь и объект восхищения, и мать-хранительница очага, и лидер — двигатель прогресса, источник вдохновения, символ стойкости и мудрости. Юные красавицы и старухи с глубокими морщинами, пышущие здоровьем труженицы и почти бестелесные монахини — художники исследуют разные варианты женского бытия и служения миру. Несколько полотен изображают святую покровительницу страны Евфросинию Полоцкую.
«Выставка призвана не только отметить значимость роли женщины в обществе, но и продемонстрировать, как глубоко и многогранно ее образ осмысляется в современном белорусском искусстве. Среди экспонатов — произведения таких признанных мастеров, как Юрий Крупенков, Екатерина Лысухо, Глеб и Анатолий Отчик, Тамара Стасевич. Каждый из художников по-своему интерпретирует тему женственности, раскрывая ее с неповторимым белорусским колоритом», — отметили в воронежском Минкульте.
Особенности стиля бросились в глаза и местным живописцам. «Мне очень понравилось то, как широко и разнообразно представлены декоративные решения в женских портретах и жанровых работах», — рассказала на вернисаже член Союза художников России Светлана Зиненко.
Ее коллега Анна Черникова подчеркнула, что белорусские авторы применяют смелые приемы в композиции и цветовой палитре, а при такой комплексной презентации видно, как национальная самобытность находит отражение в нюансах, в «лепке» лиц. «Интересно, что на некоторых картинах мы встречаем детей с совсем недетским взглядом, они будто сошли с черно-белых фото ребят, переживших войну… Хорошо, что удалось устроить такой проект, он важен для творческого обмена. В каждом крупном городе, конечно, проходят какие-то отчетные выставки, где можно увидеть плоды труда местных авторов. Но хотелось бы, чтобы на постоянной основе был обмен экспозициями современной живописи и между регионами, в том числе регионами России и Беларуси», — говорит Анна Черникова.
Прямая речь.
Юлия Зайченко, директор Воронежского областного художественного музея имени И. Крамского:
— Это третий совместный проект Воронежской области и Беларуси в сфере изобразительного искусства. Ранее мы устраивали выставки «Святость земли Белорусской» и персональную экспозицию Александра Кищенко «Нити судьбы». Теперь белорусские мастера представили широкий спектр образов — от лирических героинь до современных и стильных женщин.