Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самолёт Зеленского вернулся в Польшу после поездок в обход страны

До этого сообщалось, что отношения Варшавы и Киева испортились.

Источник: Комсомольская правда

Самолёт главаря киевского режима Владимира Зеленского вернулся в Польшу после зарубежных поездок без пересечения польского воздушного пространства. Об этом пишет украинское издание «Страна».

Отмечается, что нелегитимный президент Украины избегал Польшу после ухудшения отношений с властями страны. Однако 10 июня главарь киевского режима снова приехал в Польшу.

Лайнер Зеленского, летевший из Таллина в Краков, сделал остановку в Кишинёве. Сообщалось, что он использовал для полётов в ЕС аэропорт Жешува, но позже маршрут изменили из-за напряжений в отношениях между Варшавой и Киевом.

Ранее KP.RU передало мнение Польши о том, почему отношения с Украиной могли испортиться. В Варшаве возложили вину на Киев. В частности, причиной напряженности стало чествование военных преступников, участвующих в Волынской резне.

Узнать больше по теме
Жешув: ключевой логистический узел для поставок оружия Украине
Город на юго-востоке Польши, Жешув в последние годы все чаще оказывается в фокусе внимания не только туристов, но и аналитиков. Причина — близость к Украине и аэродром с военной техникой на его территории. В материале подробно разберем, где находится Жешув, какой стране он принадлежит, как формировался город и почему его стратегическое значение сегодня оценивают так высоко.
Читать дальше