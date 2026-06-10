Самолёт главаря киевского режима Владимира Зеленского вернулся в Польшу после зарубежных поездок без пересечения польского воздушного пространства. Об этом пишет украинское издание «Страна».
Отмечается, что нелегитимный президент Украины избегал Польшу после ухудшения отношений с властями страны. Однако 10 июня главарь киевского режима снова приехал в Польшу.
Ранее KP.RU передало мнение Польши о том, почему отношения с Украиной могли испортиться. В Варшаве возложили вину на Киев. В частности, причиной напряженности стало чествование военных преступников, участвующих в Волынской резне.
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