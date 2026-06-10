Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Обращение в среду, 10 июня, появилось на официальном сайте Кремля.
В сообщении, адресованном коллективу Центрального академического театра Российской армии, а также родным и близким актрисы, глава государства отметил, что творческий путь Чурсиной, ее профессионализм и преданность искусству являются образцом для всех, кто посвятил себя российской культуре.
— Людмила Алексеевна была светлым, талантливым человеком, великолепной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Она исполнила десятки запоминающихся, характерных ролей, которые вошли в золотой фонд театрального и кинематографического искусства, обогатили традиции нашей сценической школы, — говорится в телеграмме.
О смерти Чурсиной стало известно 10 июня. Причиной смерти народной артистки стала онкология, она боролась с болезнью около года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на окружение актрисы. Чурсину похоронят в Санкт-Петербурге.
Свои соболезнования также выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.