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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Людмилы Чурсиной

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Обращение в среду, 10 июня, появилось на официальном сайте Кремля.

Президент России Владимир Путин отправил телеграмму с соболезнованиями по поводу кончины народной артистки СССР Людмилы Чурсиной. Обращение в среду, 10 июня, появилось на официальном сайте Кремля.

В сообщении, адресованном коллективу Центрального академического театра Российской армии, а также родным и близким актрисы, глава государства отметил, что творческий путь Чурсиной, ее профессионализм и преданность искусству являются образцом для всех, кто посвятил себя российской культуре.

— Людмила Алексеевна была светлым, талантливым человеком, великолепной актрисой, которую любили многие поколения зрителей. Она исполнила десятки запоминающихся, характерных ролей, которые вошли в золотой фонд театрального и кинематографического искусства, обогатили традиции нашей сценической школы, — говорится в телеграмме.

О смерти Чурсиной стало известно 10 июня. Причиной смерти народной артистки стала онкология, она боролась с болезнью около года. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на окружение актрисы. Чурсину похоронят в Санкт-Петербурге.

Свои соболезнования также выразила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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