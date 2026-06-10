Власти Винницы приняли решение не принимать партию списанных автобусов, которую украинскому городу планировали передать из польского Кельце. Как сообщает агентство «УНИАН», причиной стал конфликт вокруг отношения к лидеру «Организации украинских националистов» (запрещена в России как экстремистская организация) Степану Бандере.
По данным агентства, вопрос о передаче общественного транспорта вызвал разногласия среди польских депутатов. Часть местных политиков выступила против отправки автобусов, указав на то, что в Виннице одна из улиц носит имя Бандеры.
После возникшей дискуссии мэр города Сергей Моргунов объявил об отказе от получения транспорта. Глава городской администрации пояснил, что не считает правильным превращать гуманитарную помощь в предмет политических споров.
Ситуация стала очередным эпизодом многолетних разногласий между Польшей и Украиной по вопросам исторической памяти, связанным с событиями Второй мировой войны. Одной из ключевых тем остается оценка роли Степана Бандеры и деятельности его организации.
Дополнительное напряжение в отношениях вокруг этой темы возникло в конце мая. Тогда президент Украины Владимир Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины имя «героев УПА»*, что вызвало негативную реакцию со стороны польских политиков и общественных деятелей.
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*Запрещенная в России экстремистская организация.